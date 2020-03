[En débat] Comment réaccorder l’Assemblée tunisienne ?

Le débat sur la nécessaire refonte de la loi électorale resurgit, tant celle en vigueur a montré ses failles, en particulier en provoquant le morcellement de l’Assemblée.

Lors des cinq scrutins nationaux tenus depuis 2011, la loi électorale a démontré son pouvoir bloquant. Elle produit un hémicycle de plus en plus morcelé, et, faute de majorité, le pays devient difficile à gouverner. C’est la principale leçon tirée par la jeune démocratie, y compris par les partis qui avaient proposé cette loi.

Après l’introduction d’un projet d’amendement par le gouvernement Chahed, en mai 2019, avant les législatives et la présidentielle, et finalement rejeté par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), la question resurgit.

Un seuil électoral à 5% ?

Ennahdha veut qu’un seuil électoral soit fixé à 5 % pour prétendre à la répartition des sièges à l’issue des législatives. Un amendement similaire avait été rejeté en 2019, notamment parce qu’il visait à exclure les indépendants et les petites formations. Mais aussi parce que le parti islamiste en aurait été le