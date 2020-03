En Tunisie, zoom sur l’agriculture du futur

Nouvelles technologies, mutualisation des moyens, changement de pratiques… Les exploitants tunisiens, petits et grands, se distinguent par leur esprit d’innovation.

Les Nations unies classent la Tunisie parmi les pays « pauvres en eau », avec 450 m3 disponibles par habitant et par an. Un chiffre derrière lequel se cache la spirale infernale du changement climatique : augmentation de la température, pluviométrie aléatoire, production agricole en berne et, in fine, baisse des revenus.

Dès 2013, la Banque mondiale avertissait que, du fait du réchauffement climatique, la croissance agricole pourrait baisser de 0,3 à 1,1 point de pourcentage par an jusqu’en 2050. Cette récession, couplée à la hausse attendue des prix des produits agricoles importés, devrait coûter entre 2 et 2,7 millions de dollars à l’économie sur trente ans.