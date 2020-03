En Tunisie, le temps de la réconciliation

Près de dix ans après la révolution, l’inertie et la perte de confiance demeurent. L’un des défis du nouvel exécutif sera de rassembler enfin les Tunisiens.

Depuis les élections présidentielle et législatives de septembre et octobre 2019, la séquence politique a pris le pas sur tout le reste. Le paysage s’est recomposé avec la disparition de certains acteurs, l’apparition d’autres… Mais, près de dix ans après la révolution, l’immobilisme prévaut.

Pourtant, tout a été fait pour instaurer une démocratie et, même si la Constitution présente quelques faiblesses et « angles morts », toutes les conditions sont réunies pour choisir et mettre en place un autre modèle. Alors pourquoi le malaise perdure-t-il ?

« Que la vérité éclate ! »

Économistes et politiques s’accordent sur la perte de confiance généralisée, sans vraiment en définir les causes profondes. Elles ne sont peut-être pas seulement inhérentes à la gabegie générale, au malheureux héritage de Ben Ali ou à un système qui refuse de céder la place, mais directement liées à l’absence de transparence et de vérité qui dure depuis 2011, et, surtout, au-delà, à l’incapacité des Tunisiens à se réconcilier.

Or aucune solution technocratique ne peut en finir avec cette faille violente, douloureuse, tapie, souvent inavouable. « Que la vérité éclate ! » ont réclamé l’avocat Mokhtar Trifi, ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, et Ridha Barakati, le frère du militant d’extrême gauche Nabil Barakati, mort en 1987 sous la torture, au procès de ses bourreaux, en janvier 2020.