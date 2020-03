« Kongo », plongée dans le monde mystique de la confrérie des Ngunzas

« Kongo », d’Hadrien La Vapeur et de Corto Vaclav, suit au jour le jour le travail de l’apôtre Médard, guérisseur-exorciste de la confrérie des Ngunzas.

Kongo, d’Hadrien La Vapeur et de Corto Vaclav, relève un pari impossible : rendre visible l’invisible. On peut évidemment raconter autrement ce long-métrage documentaire qui n’a, semble-t-il, aucun équivalent. Il narre en effet le travail d’un homme religieux, l’apôtre Médard, qui consacre son temps à aider ses disciples et à soigner ses patients en combattant les mauvais sorts dont ils sont victimes. Ou les démons qui se sont emparés de leur corps.

Kongo évoque donc la dure tâche d’un guérisseur- exorciste, adepte de la confrérie des Ngunzas, qui, grâce aux pouvoirs transmis par sa mère, exerce son art à Brazzaville, capitale d’un pays où la foi en l’existence d’un monde invisible régissant ce qui se passe dans le monde visible est omniprésente. Une tâche éprouvante, voire dangereuse quand on se retrouve publiquement accusé d’être le complice des démons que l’on affronte.

Sidérant