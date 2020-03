Le fabuleux destin de Maya Zouggar, la directrice d’Emirates Algérie

Depuis qu’elle a pris la direction d’Emirates Algérie en 2015, Maya Zouggar a procédé à un véritable de tour de force, faisant doubler le nombre de passagers et croître le chiffre d’affaires de la compagnie de 70 %. Portrait.

La femme qui a fait croître de 70 % le chiffre d’affaires d’Emirates en Algérie est d’une discrétion qui confinerait presque à la timidité. Malgré l’importance du poste qu’elle occupe, malgré ses résultats et un parcours détonnant, Maya Zouggar, 40 ans, se fait rare dans la presse. « Je ne cours pas après la notoriété et la réussite matérielle? mais derrière la satisfaction personnelle d’avoir bien fait mon travail, explique-t-elle. D’avoir relevé des défis, d’être intellectuellement capable d’apprendre à tout faire, et surtout de le faire avec intégrité et honnêteté. »

Et de reprendre : « Ma motivation, le matin, c’est mon équipe. Mon but ? Transmettre ce que j’ai appris pour que nous puissions résoudre ensemble les problèmes. » Elle parlerait presque comme une enseignante, Maya Zouggar. Le métier dont elle rêvait, enfant. « J’ai grandi dans une école d’horticulture, confie-t-elle. C’était la nature, la mer… et l’ambition de devenir institutrice à Ain Taya », station balnéaire à l’est d’Alger, où elle coule des jours heureux aux côtés de ses quatre sœurs. Jusqu’à ce que le pays sombre dans la violence… La décennie noire.