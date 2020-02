Romuald Wadagni : « Nous allons attirer des entreprises qui veulent délocaliser »

Dans la dernière ligne droite du Plan d’actions du gouvernement, le ministre béninois de l’Économie semble satisfait de son bilan et du bien-fondé des réformes structurelles engagées depuis 2016. Et Romuald Wadagni entend bien continuer à œuvrer à l’attractivité économique de son pays.

Ne lui parlez pas de politique, il n’aime pas ça. Romuald Wadagni parle vite et va à l’essentiel. « Techno » revendiqué et prompt à rappeler son passé dans le privé (notamment au sein du cabinet Deloitte), ministre de l’Économie et des Finances depuis avril 2016, il joue un rôle central dans la politique d’assainissement des finances publiques et dans la transformation de l’économie béninoise, à travers la mise en œuvre du Plan d’actions du gouvernement (PAG 2016-2021) « Bénin révélé ».

À 43 ans, il assume pleinement son pari libéral, option dont il assure qu’elle est la seule à même d’attirer les investisseurs pour créer de l’emploi et réduire la pauvreté. Sur ce dernier front, le chemin est encore long (près d’un Béninois sur deux vit avec moins de 1,90 dollar par jour). En revanche, en ce qui concerne les principaux indicateurs macro­économiques, les signaux sont au vert, malgré la décision unilatérale du Nigeria de fermer ses frontières terrestres en août 2019. Entretien avec un homme pressé de « révéler » les potentialités de son pays.