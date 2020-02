Au Bénin, le climat des affaires est en cours d’amélioration

Les réformes structurelles engagées par Cotonou commencent à porter leurs fruits. Classé 149e dans le dernier classement « Doing Business » de la Banque mondiale, soit une progression de quatre rang, le Bénin pourrait voir sa notation progresser davantage.

À moyen terme, les perspectives de croissance du pays sont tributaires de sa capacité à relancer l’investissement privé et à attirer les investissements directs étrangers (IDE), d’autant qu’il est prévu que plus de 60 % du Plan d’actions du gouvernement (PAG) soit financé par le secteur privé. Une plus grande participation de ce dernier passe par la poursuite des efforts engagés dans les domaines des infrastructures et de l’énergie, indispensables à l’essor des activités.