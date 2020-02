Les principales modifications de la Constitution béninoise

Limitation des mandats nationaux, meilleure représentativité des femmes au Parlement, abolition de la peine de mort… Ce qu’il faut savoir sur les modifications de la Constitution.

La révision de la Constitution adoptée par le Parlement le 1er novembre et promulguée le 7 novembre 2019 est la première modification de la Loi fondamentale béninoise depuis 1990. Retour sur les principaux changements, dont certains ont été approfondis par la réforme de la loi électorale du 13 novembre 2019.

• Des élections générales à partir de 2026

Pour mettre un terme au cycle coûteux des élections et à un sentiment de campagne électorale permanente, à partir de 2026, les scrutins présidentiels, législatifs, municipaux, communaux et locaux seront tous organisés la même année, en deux temps : les élections législatives, municipales, communales et locales se tiendront en janvier, et la présidentielle, en avril. La durée de tous les mandats électifs sera désormais de cinq ans.

• Un vice-président de la République à partir de 2021