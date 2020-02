Le Bénin, graine de champion du coton

En quatre ans, le pays a doublé sa production de coton et supplanté tous ses concurrents ouest-africains. Avec notamment de meilleurs rendements et plus de revenus pour les producteurs et pour l’État.

Après avoir plafonné pendant des années au-dessous de 350 000 tonnes (t), la production de coton du Bénin a redécollé, grâce aux réformes engagées par Patrice Talon, ancien magnat de la filière, dès son accession à la présidence.

En quatre ans, le pays s’est hissé au rang de premier producteur ouest-africain de coton-graine, avec une récolte record de 678 000 t à l’issue de la campagne 2018-2019, en hausse de plus de 123 % par rapport à 2015-2016. L’Association interprofessionnelle du coton (AIC) table sur une production de coton-graine de 850 000 t pour la campagne en cours et compte tenir le cap pour qu’elle atteigne 1 million de tonnes en 2022.

Aucune subvention

L’une des premières actions engagées en 2016 par le nouvel exécutif pour relancer la filière a été de rétablir dans ses fonctions