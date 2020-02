L’accès universel à l’eau potable au Bénin en 2021 dans les bons tuyaux

Nombre de projets ont été engagés pour améliorer l’accès aux services de base dans le pays. Et les résultats semblent à la hauteur des investissements du gouvernement béninois.

Accès universel à l’eau potable en 2021. C’est le pari que le Programme d’actions du gouvernement (PAG) entend relever, neuf ans avant l’échéance fixée par les Nations unies pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). D’ores et déjà 70 % de la population béninoise a accès à des sources d’eau potable améliorées.

En trois ans, le programme mis en place pour l’accès universel et équitable à l’eau potable en milieu urbain a permis d’améliorer la capacité de stockage de plus de 143 600 m³, mais aussi d’étendre le réseau de distribution de 176 km et celui d’adduction d’eau de 47 km.

À Abomey-Calavi, deuxième ville la plus peuplée du pays après Cotonou, la capacité actuelle de production d’eau a plus que doublé en trois ans, passant de 617 m³/h à 1 500 m³/h, et le réseau de distribution a été augmenté de 103 km de canalisations.

« Depuis 2016, nous avons donné accès à