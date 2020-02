Le Bénin connecté mais pas à la 4G

À la fin de janvier, la ministre béninoise du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a rappelé les principaux axes de réalisation de l’agenda 2020 du secteur pour « accélérer l’inclusion numérique », au premier rang desquels l’accès à internet haut et très haut débit pour tous.

D’ores et déjà, 2 000 km de fibre optique ont été déployés, qui couvrent plus de 80 % du territoire. Le gouvernement va par ailleurs poursuivre l’installation de points numériques communautaires (connectés au haut débit, 50 Mbps) dans plusieurs centres urbains. Il continue également la mise en place de salles numériques dans les établissements d’enseignement, dont 24 ont été ouvertes en novembre 2019.

Ces classes offrent à plus de 25 500 élèves l’accès aux données nécessaires à un bon apprentissage et leur permettent d’interagir sur la plateforme du programme avec plus de 1 850 enseignants sur divers sujets. Cette année, 26 classes supplémentaires devraient voir le jour, dont pourront bénéficier 70 000 élèves du primaire et du secondaire. Pour le supérieur, la connexion au réseau haut débit de dix sites universitaires (soit 93 000 étudiants) doit venir renforcer le Réseau béninois