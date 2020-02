Cette Sud-Africaine au long parcours dans le secteur public devient PDG de la société de chemins de fer, de ports et de pipelines. Ex-DG de l’Agence nationale de promotion de l’investissement, passée par le ministère des Entreprises publiques, elle a dirigé Ubu Investment Holdings (conseil) et occupé le poste de directrice non exécutive de Safcol (bois).