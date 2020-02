[Tribune] Algérie : vous n’hypothéquerez pas notre avenir

Proposé par le président Tebboune, le projet d’exploitation du gaz de schiste est irresponsable et dangereux. Seul un pouvoir politique fort de sa légitimité et de sa crédibilité pourra susciter l’adhésion des Algériens pour engager des réformes audacieuses.

Au lendemain du coup de force électoral du 12 décembre 2019, tous les regards étaient rivés sur Abdelmadjid Tebboune : comment cet habitué des arcanes du pouvoir, mal élu, allait-il affronter la défiance populaire et gérer la crise économique ? Enjeu de taille. L’économie – ce n’est pas un secret – est à bout de souffle. Pour désamorcer cette bombe à retardement, les discours populistes, les mesurettes incohérentes et la fuite en avant, caractéristiques de ces dernières années, ne suffisent plus.

La réponse n’a pas tardé. Lors de son premier Conseil des ministres, le nouveau chef de l’État a annoncé un plan sommaire et sans substance censé « libérer l’économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures ». Deux semaines plus tard, revirement à 180° : « L’exploitation du gaz de schiste est nécessaire… C’est une richesse que Dieu nous a donnée,