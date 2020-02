Tunisie : la garde rapprochée d’Elyes Fakhfakh, chargé de former le prochain gouvernement

Membre du parti social-démocrate Ettakatol, ex-ministre du Tourisme et des Finances, cet ingénieur de 48 ans avait brigué la présidence tunisienne en 2019, ne recueillant que 0,34 % des voix. Nommé chef du gouvernement le 20 janvier, il a un mois pour former son équipe et obtenir la confiance des députés.

• Hédi Damak

Pressenti comme futur chef de cabinet. Énarque, retraité depuis 2017. Fin connaisseur de l’administration, sans étiquette politique. A fait carrière au sein du ministère des Finances. Il en était le secrétaire général quand Fakhfakh a obtenu ce portefeuille, en 2012.

• Adnen Ben Youssef

En 2019, a cherché avec Fakhfakh à créer une alliance centriste en vue des élections. Ingénieur informatique à Paris, puis consultant en Tunisie (depuis 2015). Militant des droits de l’homme. Ex-membre du Parti démocrate progressiste (PDP), puis d’Al Joumhouri.

• Afef Daoud

Sa directrice de campagne lors de la présidentielle. Coordinatrice internationale d’Ettakatol depuis 2011, cette quadra