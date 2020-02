Togo : coups de pouce à l’esprit d’initiative

Grâce à de nouveaux acteurs qui les épaulent dans leur quête de financement et de formation, de plus en plus de jeunes Togolais se lancent dans la création de sociétés.

« Être entrepreneur, c’est conjuguer des compétences au service d’un projet d’entreprise. Et notre rôle est de renforcer ces compétences et d’accompagner la mise en œuvre de ce projet », explique Sahouda Gbadamassi-Mivedor, directrice générale du Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ).

Les performances enregistrées en 2019 par ce mécanisme d’appui technique et financier, lancé par le gouvernement togolais pour faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes à travers l’entrepreneuriat, suffisent à mesurer son succès : plus de 5 000 emplois créés par près de 3 000 porteurs de projets, financés à hauteur de plus de 3 milliards de F CFA (4,5 millions d’euros).