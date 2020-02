Sonia Lawson : « La rénovation du Palais de Lomé replace le Togo sur la scène panafricaine »

La directrice du Palais de Lomé, Sonia Lawson, attend de l’établissement qu’il devienne un hub culturel et artistique incontournable sur le continent.

Quel est le message envoyé au grand public avec l’ouverture du Palais rénové ?

Celui de l’innovation, de la découverte et de la valorisation de nos cultures. Réinventer le patrimoine pour valoriser les talents créatifs africains est au cœur de ce projet de transformation de l’ancien Palais des gouverneurs en centre d’art et de culture.

Pour la première fois de leur histoire, ces lieux, autrefois interdits et d’où s’exerçait le pouvoir, sont rendus à Lomé et à sa population. Cet événement sans précédent signe l’ouverture au public togolais d’une partie de son patrimoine historique, culturel et naturel, qui lui était longtemps resté fermé.

Le Palais de Lomé doit faire du Togo un hub culturel et artistique unique sur le continent

En quoi ont consisté les travaux de rénovation lancés il y a cinq ans ?