Avec le rachat de Tunisie Valeurs, la Banque internationale arabe de Tunisie se mue en géant

En acquérant Tunisie Valeurs, la première société de gestion et d’intermédiation du pays, le leader du secteur bancaire se positionne en champion national de la finance.

Ce sont les fiançailles les plus scrutées de ce début d’année : la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) a annoncé, le 22 janvier, vouloir acquérir plus de 50 % de Tunisie Valeurs, leader des activités financières (intermédiation en bourse et gestion d’actifs). « Créer des champions bancaires et financiers pour être enfin compétitif au niveau régional a toujours été l’une de nos recommandations », se réjouit le député Marouane Falfel, membre de la Commission des finances.

À 18,15 dinars (5,20 euros) l’action, cette opération valorise théoriquement Tunisie Valeurs à 72,6 millions de dinars.