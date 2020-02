En Tunisie, les discours populistes s’invitent dans l’hémicycle

Comme dans de nombreux pays à travers le monde, les démagogues antisystème ont fait irruption sur le devant de la scène, ne reculant devant aucune outrance pour servir leurs desseins. Jusqu’où peuvent-ils aller ?

Le 20 janvier, lors du vote de confiance au gouvernement de Habib Jemli, sans crier gare et surtout sans raison, le député Safi Saïd s’est déchaîné contre les binationaux. Des « bâtards », des « vendus » et des « bons à rien », s’est emporté cet indépendant.

La tirade a choqué la société civile, mais n’a suscité aucune réaction parmi les élus. Un peu comme si les débats entre conservateurs et modernistes – qui avaient marqué les précédents mandats depuis la Constituante de 2011 – avaient muté et cédé légitimement la place aux discours populistes. Durant les campagne législative et présidentielle, les observateurs n’avaient pas osé lâcher le mot, lui préférant la bannière plus générique de pensée « antisystème ».

Depuis, sous la coupole du Bardo, plus personne ne fait la différence. Le discours populiste, devenu presque la norme au sein de l’hémicycle, se veut la caisse de résonance