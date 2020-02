[Tribune] Tunisie : déni de démocratie

Essayiste, auteur de « La politique des Idées » (Centre national du livre), et militant pour la justice sociale et écologique

11 000 électeurs, soit 0,34 % des suffrages : c’est le résultat obtenu par Elyes Fakhfakh à l’élection présidentielle de 2019.

Son parti, Ettakatol, n’a récolté quant à lui aucun siège aux législatives. C’est pourtant à lui que le président Kaïs Saïed a confié la charge de former un gouvernement, passant outre les recommandations des principaux blocs parlementaires, qui ont proposé trois noms : Fadhel Abdelkefi, Hakim Ben Hammouda et Ridha Ben Mosbah. Kaïs Saïed ayant ainsi ignoré la légitimité politique des députés, la question la plus pertinente à mes yeux est la suivante : à quoi serviront désormais les élections ?

Voter, voter et puis… ? En octobre 2019, c’est Ennahdha qui a remporté les législatives avec 19,63 % des voix, suivie de Qalb Tounes (14,55 %) et du Parti destourien libre (6,63 %). Si la campagne a été serrée, les résultats, eux, sont sans appel et donnent une nette avance à deux partis.

Il était impossible d’imaginer qu’un chef du gouvernement soit choisi sans l’accord de l’un des deux poids lourds de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Depuis s’est présenté le cas pratique de Habib Jemli, incapable d’obtenir le vote de confiance d’une majorité de députés malgré le soutien que lui a apporté Ennahdha.

L’erreur Jemli