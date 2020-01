Oliver Alawuba en mission commando pour développer United Bank for Africa sur le continent

Le groupe bancaire UBA, qui réalise un tiers de son activité en dehors du Nigeria, vise un objectif de 50 %. C’est la mission confiée à son nouveau patron Afrique, Oliver Alawuba.

Au début de janvier, Oliver Alawuba (53 ans) a rejoint l’un des cercles les plus sélects de la finance africaine. Le nouveau DG Afrique de United Bank for Africa (UBA) a la responsabilité de vingt pays africains (hors Nigeria), soit un réseau comparable – par son étendue – seulement à ceux pilotés par son compatriote Ade Ayeyemi (Ecobank), par le Sud-Africain Sim Tshabalala (Standard Bank) et par les Marocains Mohamed El Kettani (Attijariwafa), Kamal Mokdad (BCP) et Brahim Benjelloun-Touimi (Bank of Africa).

Sa mission est simple : porter la contribution des filiales africaines à 50 % des revenus et du bénéfice de la quatrième banque du Nigeria, fondée et présidée par Tony Elumelu. En 2018, les revenus d’UBA ont atteint 308 milliards de nairas (736 millions d’euros), pour un bénéfice de 78,6 milliards de nairas et un total de bilan de 4 870 milliards.