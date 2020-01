Algérie : face au Hirak, Abdelmadjid Tebboune joue la carte de la transition démocratique

Contesté par le Hirak, le nouveau président multiplie les consultations, les paroles d’apaisement et les promesses de changement pour incarner la rupture avec l’ancien système.

Ceux qui ont récemment pris le thé avec Abdelmadjid Tebboune évoquent des moments conviviaux, chaleureux, sans protocole, des discussions franches et sans tabous, et un président animé d’une réelle volonté d’associer le plus de monde possible à son projet politique.

Quand il reçoit, ce mardi 14 janvier, Soufiane Djilali, chef du parti d’opposition Jil Jadid, au siège de la présidence, le nouveau chef de l’État rapporte à son interlocuteur deux anecdotes, comme pour témoigner de son ouverture d’esprit et de sa disponibilité au dialogue. « Vous savez, le président Houari Boumédiène avait une palette de conseillers qui allaient de l’athée jusqu’à l’islamiste et du marxiste jusqu’à l’ultralibéral », raconte Tebboune.

Comprendre : lui n’hésitera pas s’entourer de conseillers et de chefs de mission issus de divers horizons et sensibilités politiques. Pour mieux expliquer qu’il n’est ni rancunier ni animé par l’esprit de revanche, le même glisse à Soufiane Djilali que certains ministres qui siègent dans son gouvernement fraîchement nommé l’ont, par le passé, copieusement étrillé et vilipendé sur les réseaux sociaux.

Moins de un mois après son élection, le nouveau chef de l’État nourrit l’espoir d’asseoir la légitimité qui lui fait en partie défaut. Le contexte l’accule à accélérer l’exécution de sa feuille de route pour résorber la crise de confiance et concrétiser les 54 engagements pris comme candidat à la présidentielle. Pas de temps à perdre, les chantiers sont immenses, et la mission compliquée.

Quatre mots résument ainsi les premiers pas d’Abdelmadjid Tebboune : dialogue, écoute, concertation… et rupture. Car si Abdelaziz Bouteflika, dont il fut un éphémère Premier ministre, n’a jamais reçu ses opposants au siège de la présidence durant vingt ans, lui entame son premier exercice en répétant que les portes de son bureau sont grandes ouvertes pour quiconque souhaite prendre langue avec lui. Un marqueur.

Rencontres symboliques