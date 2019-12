Centrafrique : les dessous du retour de François Bozizé à Bangui

Logé à Bangui dans un lieu tenu secret, l’ancien président a demandé la protection des forces de défense nationale et de l’ONU.

Dans la soirée du 15 décembre, François Bozizé a retrouvé Bangui, après un périple par la route depuis Kampala (Ouganda). Toujours frappé par des sanctions de l’ONU, l’ex-président a officiellement interdiction de se déplacer. Selon nos sources, il a défendu à ses collaborateurs de révéler les points de passage de son convoi afin de pouvoir les utiliser à nouveau au cas où sa sécurité viendrait à être menacée.

Accueilli par son fils, Jean-Francis Bozizé, il a ensuite fait prévenir Bertin Béa et Christian Guénébem-Dédizoum, respectivement secrétaire général et porte-parole de son parti, le KNK. Le lendemain, à 10 heures, une délégation du KNK composée de Béa, Guénébem-Dédizoum, Jean-Louis Opalagna (secrétaire national et avocat de Bozizé), Séverin Vélé-Faïmindi, Nicole Namsé et de la députée Rachel Ninga Wong Mallo Mbaïkandji a été reçue à la