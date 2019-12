Dix choses à savoir sur la Sud-Africaine Zozibini Tunzi, élue Miss Univers 2019

À 26 ans, la Sud-Africaine a été sacrée Miss Univers 2019 lors de la cérémonie annuelle qui s’est tenue à Atlanta (États-Unis) le 8 décembre. Elle est la troisième Noire à remporter le titre.

Symbole

Une Miss Univers aux cheveux courts et crépus ! On n’avait jamais vu ça. D’autant que la peau d’ébène de la lauréate n’a visiblement souffert d’aucun produit éclaircissant. De quoi dynamiter les canons de beauté que l’Angolaise Leila Lopes (la dernière Africaine à avoir remporté le titre, en 2011) avait scrupuleusement respectés : cheveux longs et lisses, teint plus clair…

Leadership

Au cours de son dernier discours, avant le verdict, la gagnante a appelé à ce que l’on enseigne aux femmes la notion de leadership. « Je pense que nous, les femmes, sommes les êtres les plus puissants de la Terre, et qu’on devrait nous donner toutes nos chances. On devrait apprendre aux jeunes filles à prendre toute leur place dans la société. »

Black is beautiful