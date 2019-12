Nigeria : Falz, nouveau prince de la naija politique

Auteur d’une reprise de « This is America » à la mode nigériane, le rappeur Falz invoque l’engagement de Fela et pourrait bien devenir le porte-voix de sa génération.

Au milieu des Wizkid et des Davido, princes de la naija pop, Falz fait figure d’exception. Quand les premiers chantent les filles et l’argent sur fond de culture bling, le dernier ose le morceau manifeste. En mai 2018, Folarin Falana, de son vrai nom, publie une reprise du titre contestataire du rappeur Childish Gambino This is America.

À l’écran, les danseuses de l’Américain font place à des jeunes filles aux allures des lycéennes de Chibok enlevées pendant l’insurrection de Boko Haram. Une imagerie qui n’a pas été du goût de l’organisation de défense des droits des musulmans, laquelle a réclamé le retrait de la séquence quelques jours après la sortie du clip.



Largement soutenu par la jeunesse, le rappeur aux 6 millions de followers sur Instagram a obtenu gain de cause. Mais avant cela, c’était la NBC (Nigerian Broadcasting Commission) qui interdisait la diffusion du morceau.