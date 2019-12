[Tribune] La Tunisie en mal d’idéaux

Essayiste, auteur de « La politique des Idées » (Centre national du livre), et militant pour la justice sociale et écologique

En Tunisie, la politique obéit à une succession de cycles. Au silence glacial des années sans élections succède le bouillonnement fiévreux des mois précédant les scrutins. La sensation que cela procure ? Celle d’un choc thermique.

Cette année 2019 a donc vu fleurir de nouveaux labels : Tahya Tounes, Qalb Tounes, Aïch Tounsi, Al-Karama, l’Union démocratique et sociale. Sur 217 députés, 75 sont issus de ces jeunes mouvements ou partis. 34,5 % des élus de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) sont donc nés à la politique en 2019, illustrant l’incapacité des partis plus anciens à relever le défi de la longévité. D’autres y sont arrivés, comme le parti islamiste Ennahdha, ou le Mouvement du peuple, créé en 2011, qui a participé aux trois élections parlementaires tunisiennes et a fini par obtenir des résultats tangibles cette année avec un sixième rang honorable et 16 élus.

Pourtant, le pari du temps long paie, notamment en matière d’implantation locale, à rebours des coups d’éclat éphémères et du jeu de chaises musicales entre formations clones. Le chef du gouvernement a créé de son côté un nouveau parti