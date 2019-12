Musique : et il est comment le dernier… Souad Massi ?

Le dernier album de l’Algérienne Souad Massi délivre un chaabi-folk aux accents arabo-andalou et aux textes moins anodins qu’il n’y paraît à la première écoute.

Depuis Raoui, sorti en 2001, chaque nouveau disque de l’Algérienne Souad Massi est comme un rendez-vous avec une vieille connaissance que l’on retrouve tous les quatre ou cinq ans : on n’en espère aucune surprise particulière, on savoure à l’avance le chaleureux moment que l’on va passer ensemble et l’on se quitte ensuite sur un « tu n’as pas changé » rassurant.

Sans éclats ostentatoires mais avec constance, sans effets tape-à-l’œil mais avec insistance, Souad Massi trace depuis dix-huit ans un sillon poétique où la douceur teintée de mélancolie n’empêche pas les prises de position politiques.