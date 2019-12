Tunisie-France : le désamour

Asile des opposants au temps de la dictature, l’ex-puissance coloniale reste un partenaire stratégique mais a cessé de faire rêver. Pour des raisons pas toujours rationnelles.

« L’État français a colonisé la Tunisie pendant quatre-vingts ans et a pillé ses richesses pendant soixante-dix ans sans s’excuser », a tempêté durant toute sa campagne électorale le populiste député de la coalition El Karama, Seifeddine Makhlouf. Il exige des excuses et l’abolition des visas. Pas moins. Ses arguments portent ; il ravive un sentiment antifrançais exprimé lors de la révolution de 2011 ; certains avaient alors hurlé « dégage » devant l’ambassade de France.

À l’époque, on avait attribué ces errements aux réticences françaises face au soulèvement tunisien. « Comment croire que les Français n’aient rien vu venir ? Les manifestations se déroulaient sous les fenêtres de leur ambassade », se souvient un protestataire encore choqué que Michèle Alliot-Marie, alors ministre des Affaires étrangères, ait proposé de « mettre à disposition des autorités tunisiennes le savoir-faire [des] forces de sécurité [de la France] ». Ces souvenirs tenaces font le lit d’une rancœur mais disent aussi la complexité du rapport d’attraction et d’aversion entre les Tunisiens et la France.