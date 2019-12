Dépendance : Carthagea transforme les hôtels tunisiens en Ehpad pour Européens

Cadre de vie agréable, suivi individualisé rassurant, prix abordables… Les centres gériatriques en Tunisie attirent les retraités venus de l’autre côté de la Méditerranée.

À petits pas, Aline revient d’une promenade en bord de mer avec sa mère. Une activité banale pour des touristes étrangers, à Hammamet, en cette fin d’octobre. Reste que la mère d’Aline est une promeneuse particulière : elle est résidente d’un établissement cinq étoiles, l’Alhambra Thalasso, reconverti partiellement, en 2016, en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), spécialisé dans l’accueil de personnes souffrant de maladies neuro-dégénératives.

Nous sommes les seuls au monde à affecter un soignant à chaque résident avec une mobilisation 24 heures sur 24

Une initiative lancée par Alexandre Canabal, le gestionnaire de l’Ehpad de Carthagea, propriétaire de l’hôtel, qui séduit de nombreuses familles françaises même si elles ne bénéficient d’aucune aide pour ces séjours au long cours en Tunisie. « J’habite à Lille, et ma mère vivait seule à Agen ; c’était bien plus compliqué de lui rendre visite en France que de venir la voir en Tunisie. Le forfait global comprend quatre billets d’avion et un tarif préférentiel pour l’hôtel », précise Aline, qui débourse 2 600 euros par mois ; bien en deçà de ce que lui aurait coûté un Ehpad en France.

De meilleures prestations