Rosine Sori-Coulibaly, une ex-ministre burkinabè pour consolider la paix en Guinée-Bissau

Proche de Salif Diallo, le défunt président de l'Assemblée nationale, l'ancienne ministre burkinabè de l’Économie, des Finances et du Développement a la lourde tâche de diriger le Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau.

Pendant trois ans, de janvier 2016 à janvier 2019, elle aura été une personnalité influente du gouvernement burkinabè. Alors qu’elle était chargée de l’Économie, des Finances et du Développement, c’est sous son autorité que le Plan national de développement économique et social (PNDES), cher au président Roch Marc Christian Kaboré, a été élaboré et en partie mis en œuvre.

Retour dans le système onusien