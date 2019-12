Présidentielle en Algérie : Abdelkader Bengrina et Abdelaziz Belaïd, les outsiders du « système »

Abdelkader Bengrina, ancien ministre du Tourisme sous Bouteflika, et Abdelaziz Belaïd, ancien cadre du Front de libération nationale (FLN), sont tous les deux candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre, aux côtés d’Azzedine Mihoubi et des anciens Premiers ministres Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune.

Abdelkader Bengrina, 57 ans, seul représentant islamiste, espère lui aussi créer la surprise. L’équipe de l’ancien ministre du Tourisme (1997-1999) et fondateur du mouvement El Bina (2013) est menée par Kamel Kraba, ancien cadre au ministère du Commerce.