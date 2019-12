[Infographie] Algérie : l’armée sur le qui-vive face au terrorisme et aux trafics

Sur le territoire algérien, les démantèlements de caches d’armes sont quasi quotidiens, selon le ministère de la Défense.

« Les quelques katibas qui se réclament de l’État islamique (EI) en Algérie se trouvent surtout aux frontières avec le Mali et le Niger, explique un haut gradé européen. Tout au plus font-elles des incursions plus au nord pour chercher des soutiens, des armes ou de l’argent. »

Est-ce lors de l’un de ces raids que neuf militaires ont été tués le 21 septembre dans la région de Tamanrasset ? L’attaque, revendiquée par l’EI, n’a jamais été confirmée côté algérien. Au Sahel, « l’EI marche désormais sur les pieds d’Al-Qaïda, dans une zone sanctuaire, source de revenus », assure le journaliste spécialisé Wassim Nasr.