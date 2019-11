Éthiopie : guerre ouverte entre Abiy Ahmed et Jawar Mohammed, le héraut de la « révolution oromo »

Dans le duel qui l'oppose à Jawar Mohammed, l'un des moteurs de la « révolution oromo », le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed affiche sa fermeté, tout en avançant prudemment, tant il sait que la réponse répressive peut se révéler politiquement périlleuse.

Juillet 2018, aéroport de Minneapolis, aux États-Unis. Abiy Ahmed s’extirpe tout sourire de son avion. Dans son entourage, on affiche une mine réjouie, mais les sceptiques sont en réalité nombreux. Arrivé au pouvoir quatre mois plus tôt, le Premier ministre, lancé dans une politique de réconciliation inédite en Éthiopie, est, ce jour-là, venu convaincre Jawar Mohammed, cyberactiviste et patron de la chaîne Oromia Media Network (OMN), de rentrer d’exil.

Pendant trois ans, fort de son 1,76 million d’abonnés sur Facebook, ce personnage controversé s’est affirmé comme l’un des moteurs de la « révolution oromo », cette vague de contestation contre la marginalisation politique des Oromos qui a mené à la démission de Hailemariam Desalegn, en février 2018. Rentré au pays en août de la même année, Jawar Mohammed semblait assagi. Quinze mois plus tard, lui et le Premier ministre sont en guerre ouverte.