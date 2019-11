Tunisie : Mabrouk ou la tentation du mall

Azur City va ouvrir le 21 novembre au sud de Tunis. Avec ce site, le groupe veut montrer que ce type de centres commerciaux peut conquérir une nouvelle clientèle dans le pays.

Malgré la baisse du pouvoir d’achat de la population – de 40 % entre 2014 et 2018, selon l’Institut tunisien des études stratégiques –, Mohsen Zerelli, le PDG de Copit (filiale du conglomérat Mabrouk), leader dans l’immobilier commercial en Tunisie, croit au succès d’Azur City, qui ouvrira le 21 novembre : « La situation n’est peut-être pas fameuse, mais les Tunisiens consomment. Et plus encore s’ils peuvent bénéficier d’une offre moderne. Ce n’est que le troisième mall en Tunisie. »

Centre commercial nouvelle génération

Avec son architecture lumineuse symbolisée par sa façade aux centaines de panneaux luminescents, Azur City se veut le premier centre commercial nouvelle génération du pays. D’un coût de 200 millions de dinars (64 millions d’euros), il accueillera un Géant Casino de 10 000 m², une centaine de boutiques réparties sur environ 45 000 m², dont des enseignes phares comme les