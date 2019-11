Zimbabwe : l’histoire secrète de la chute des Mugabe

De l’ascension de « Gucci Grace » à la chute du « Comrade Bob », en passant par la fuite rocambolesque d’Emmerson Mnangagwa, un livre-enquête passionnant raconte les dernières semaines du couple présidentiel. Secrets d’histoire.

De sa villa de Mount Pleasant, dans la banlieue huppée de Harare, où elle a trouvé refuge avec sa fille Bona après avoir déserté le manoir maudit de Blue Roof, Grace Mugabe ne sort plus, ou presque. La seule fois où les téléspectateurs l’ont vraiment vue depuis le coup d’État du 14 novembre 2017 c’était il y a un peu moins de deux mois, lors des obsèques strictement familiales de son époux, Robert Mugabe.

Après avoir refusé les funérailles nationales et l’inhumation au Carré des héros de la capitale, Grace avait elle-même conduit le cortège funèbre au cimetière de Kutama, là où le père de l’indépendance est né quatre-vingt-quinze ans plus tôt, le visage fermé, l’œil embué de larmes sous un léger voile de crêpe noir. « Si elle ne sort plus, c’est par peur d’être lapidée », croit savoir l’un des nombreux détracteurs de la Lady Macbeth zimbabwéenne.

« Faux », rétorque l’un des rares députés à oser encore la fréquenter : « Si elle vit en recluse, c’est parce qu’elle ne supporte plus de sentir la présence de ceux qui ont trahi son mari. » La vie politique locale se résumant à une sorte de Game of Thrones, au huis clos régulièrement interrompu par de spectaculaires accès de colère publics où les acteurs s’accusent mutuellement des pires complots, ces deux versions comportent chacune leur part de vérité.