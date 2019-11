Congo : pourquoi la vente d’Africanews à Sipromad a été suspendue

En juillet, Jeune Afrique Business+ révélait que le Groupe Sipromad, dirigé par le Malgache Ylias Akbaraly, rachetait la chaîne Africanews pour 20 millions de dollars. Alors que cette vente devait être officialisée à la fin de juillet, aucune annonce n’a été faite.

Et pour cause : dans un courrier adressé à Sipromad et à Africanews, les autorités congolaises ont réclamé la suspension de la vente, arguant qu’elles n’avaient pas été consultées.