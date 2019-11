Algérie : entre la rue et le pouvoir, le dilemme des islamistes

Ils revendiquent leur soutien au mouvement de contestation populaire, sans toutefois appeler au boycott de la présidentielle du 12 décembre, imposée par l’armée. Un double jeu risqué ?

Sa longue silhouette frêle, légèrement courbée, ferme le cortège, déjà bien garni, qui fond sur la rue Hassiba Benbouali, après la grande prière du vendredi. Il mêle sa voix fluette au grondement de la foule qui exige le départ du chef d’état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, homme fort du pays depuis la chute d’Abdelaziz Bouteflika, en avril. « On ne veut plus être gouvernés par des militaires », lance Souhil Bennacer, 23 ans, étudiant en management, accompagné d’une dizaine d’hommes, tous plus âgés que lui.

Dans ce groupe, ni banderole ni pancarte. Aucun signe ne trahit l’appartenance au Front de la justice et du développement (FJD), un parti islamiste d’opposition. « Quand on descend dans la rue, nos différences partisanes sont mises de côté pour défendre les intérêts du pays. Ce n’est pas un moment de bataille entre partis, mais le temps de l’unité nationale », glisse le jeune