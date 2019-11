Tunisie : Kaïs Saïed, l’autre manière de faire de la politique

Élu sur un projet de démocratie participative, le 23 octobre, le président Kaïs Saïed n’a encore livré aucun détail de son programme, qu’il entend définir avec le peuple. Un défi séduisant pour les citoyens, mais qui inquiète par son caractère inédit.

À l’issue d’un marathon électoral qui, de la mi-septembre à la mi-octobre, a exposé au grand jour les défaillances des partis, les Tunisiens ont signifié vouloir – ou plutôt exiger – un changement de cap radical. Leur vote a sévèrement sanctionné un système qui n’a pas su répondre aux attentes de la révolution et est resté sourd aux revendications qu’ils ont formulées et répétées depuis 2011. Ils ont opté pour des propositions différentes, portées par de nouvelles voix, dont celle de Kaïs Saïed, qu’ils ont élu à la présidence de la République, le 13 octobre, avec plus de 72,7 % des suffrages exprimés.

Cet indépendant a centré sa campagne sur un projet innovant : trouver une nouvelle manière de faire de la politique, selon laquelle la démocratie participative et le développement concerté – seul à même de réduire les fractures du pays – ouvriront la voie à plus de justice sociale et d’équité entre les régions. Il pose également la probité et le dévouement comme conditions sine qua non à tout nouveau projet de société, marquant ainsi sa volonté de recadrer l’image écornée de la classe politique.