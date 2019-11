Le comte de Bouderbala : « Mon passage en Algérie m’a bouleversé »

L’humoriste franco-algérien, Sami Améziane de son vrai nom, revient avec un film et un livre. Il évoque pour nous sa conception du métier, ses projets artistiques et un épisode qui l’a beaucoup marqué : son retour, en 2000, dans le pays de ses parents en tant que basketteur professionnel.

Son pseudo à particule avait fini par effacer son vrai nom. Le comte de Bouderbala (c’est-à-dire le comte des gueux, « bouderbala » signifiant « haillons », en arabe dialectal), ce sont des sketches à millions de vues sur YouTube, un premier spectacle tourné pendant huit ans, attirant près de 1,2 million de spectateurs… Un second ayant déjà séduit plus de 550 000 personnes en trois ans. Quand on rencontre le comédien à l’occasion du festival Arabesques de Montpellier (où son show a été annulé à cause de violentes pluies), les fans hésitent d’ailleurs en lui serrant la main. Faut-il l’appeler monsieur le comte ? Bouderbala ? L’actualité plus récente de l’artiste va les aider un peu.

Son vrai nom, Sami Améziane, apparaît sur la couverture d’un livre sorti le 29 septembre (Amazing, AS Prod éditions, 20 euros, disponible sur www.lecomtedebouderbala.fr ou sur Amazon) et sur l’affiche du