[Tribune] L’Afrique de l’Ouest doit repenser sa propre sécurité

L’Afrique de l’Ouest dit vouloir plus d’intégration économique régionale. Elle y travaille, jusque dans les domaines agricole et monétaire, mais son infrastructure de sécurité n’a pas évolué au même rythme, et cela pourrait être son maillon faible.

Il est, à mon sens, impératif qu’elle prête davantage attention aux menaces à la sécurité transnationale. En mai 2012 déjà, alors que ses membres se réunissaient à Dakar pour un sommet consacré à la sécurité, la Cedeao s’inquiétait de la crise qui prévalait dans le nord du Mali et de la multiplication des attaques menées, dans le nord du Nigeria, par un groupe armé baptisé Boko Haram.

Une spirale de violence

Six ans plus tard, la crise au Mali n’est plus confinée au désert, les combats et les attaques contre les installations civiles et militaires se sont étendus jusque dans le centre du pays et, presque chaque semaine, des attentats endeuillent le Burkina Faso et le Niger, sans que ni la France, ni les Casques bleus des Nations unies, ni le G5 Sahel parviennent à enrayer la spirale de la violence.

Depuis le Nigeria, Boko Haram s’est transformé en menace régionale et mène des