[Tribune] La Tunisie se cherche un nouveau modèle industriel

L’analyse de la place et du poids de l’industrie en Tunisie révèle une décélération de sa croissance – elle est inférieure à la moyenne de celles des autres secteurs – et, donc, de sa contribution au PIB.

Elle met aussi en évidence la désindustrialisation du pays à partir de la fin des années 1990, avec la disparition de pans entiers de notre activité, dont ceux édifiés des années 1960 à 1980 avec la création de pôles de développement censés assurer, à terme, un équilibre régional. Industrie du papier à Kasserine et du sucre à Béja, transformation des phosphates à Sfax, chimie à Gabès, raffinage du pétrole à Bizerte, sidérurgie à Menzel-Bourguiba…

À partir des années 1980, la politique industrielle s’est limitée à l’aménagement de zones destinées à des activités de sous-traitance et d’assemblage à moindre valeur ajoutée. Une centaine ont été créées, réparties au sein des grands centres urbains du littoral et des régions de l’intérieur, ainsi qu’une dizaine de parcs technologiques, dont la localisation et le maillage sont à revoir.

Les inégalités se renforcent

Plusieurs études ont été