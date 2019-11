Portrait de trois décideurs tunisiens prêts pour l’avenir

Aussi sensibles aux attentes de leurs concitoyens tunisiens que bien introduits dans les milieux d’affaires et de la finance, ces experts des nouvelles technologies savent anticiper les besoins de leur époque.

• Aziz Majoul – Chevalier du collectif

Fondateur et directeur général d’Afkar

Il aurait pu s’inscrire dans une histoire entrepreneuriale familiale, mais, comme son grand-père, il a préféré écrire seul sa saga. À 33 ans, Aziz Majoul – fils de Samir Majoul, le président de la centrale patronale tunisienne – dirige Afkar, un cabinet de conseil en stratégie et investissement qu’il a fondé en 2011. Diplômé d’un premier master en banque et finance de l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, puis d’un master en sciences politiques et sociologie de la Kennedy School of Government de Harvard, aux États-Unis, Aziz Majoul veut jouer un rôle au cœur de la bataille des idées en connectant les milieux de l’entreprise et de l’économie à l’univers digital et à la sphère sociale, dans le but de remettre le citoyen au centre des enjeux.

Sollicité durant la campagne électorale par les médias ainsi que par les politiques, auprès desquels il s’est fait remarquer pour avoir élaboré un programme électoral qui a remporté un concours à Harvard, le jeune entrepreneur a rapidement acquis une certaine notoriété depuis son retour en Tunisie, en 2016.