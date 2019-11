Algérie : quid du salafisme quiétiste ?

Le courant ultra-conservateur a largement progressé au sein de la société ces dernières années, avec le consentement du pouvoir.

« La mouvance islamiste algérienne est divisée en trois tendances : les légalistes, comme le MSP et le FJD ; des forces politiques à la lisière de la clandestinité, comme le Front pour l’éveil islamique, un parti non agréé dirigé par l’ancien militant du FIS Abdelfattah Hamadache ; et une tendance salafiste orpheline de l’État islamique, dont il est difficile d’évaluer le poids électoral », détaille Luis Martinez, directeur de recherches à Sciences-Po Paris.

Ce courant ultra-conservateur, faiblement structuré et jusqu’ici éloigné de la vie politique algérienne, a largement progressé au sein de la société ces dernières années avec le consentement du pouvoir. Une source au ministère des Affaires religieuses, citée par le quotidien El Watan, assure qu’un tiers des imams en activité sont d’obédience salafiste.

