Tunisie : Kuriat, le paradis sur mer

Situé au large de Monastir, cet archipel dont la biodiversité est aussi riche que vulnérable reste relativement préservé : seule la plus petite des deux îles est accessible aux touristes.

«Magnifique, c’est comme dans un film. L’eau est si claire, on se croirait aux Maldives ! » s’exclame Ketty, touriste lyonnaise, en foulant le sable de la plus petite des deux îles des Kuriat, un confetti de 70 hectares, à 18 km au nord de Monastir. Plus loin, la seconde île, qui fait quatre fois sa superficie, est une zone militaire.

« On cherche le château », poursuit la jeune femme au bras de son compagnon, Foued, originaire de Tunisie. Ce « château », ce sont en fait les ruines d’une ancienne usine de traitement de thon, cachées derrière quelques rares buissons épineux. Qu’importe. Le couple reste passionné par les explications que l’association Notre Grand Bleu donne sur l’archipel, sa flore et sa faune. « Pour la première fois, on se rend vraiment compte que tout cela peut disparaître », ajoute Foued, qui espère encore croiser des dauphins.

Plusieurs bateaux font la navette