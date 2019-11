Tunisie : Skila vise le marché international avec ses écharpes en soie « 100% fait main »

Après trois ans d’activité et deux levées de fonds réussies, la maison Skila, créatrice d’étoles et d’écharpes, s’internationalise et compte développer de nouvelles gammes.

En arborant une écharpe de soie bleue signée Skila lors de sa visite à l’Alliance française de Tunis, en février 2018, le président Emmanuel Macron portait un double symbole : celui d’une jeune entreprise tunisienne et celui du tissage de la soie, un savoir-faire presque tombé en désuétude. Avec le déclin du secteur textile, la bourgade de Sakiet el-Khadem, située entre Mahdia et El Djem, aurait pu continuer de somnoler. Mais, depuis 2017, la petite ville du Sahel tunisien revit au rythme du claquement des métiers à tisser.

« Nous sommes le seul investisseur dans cette zone rurale », précise non sans fierté Malek Hamza, cofondatrice et gérante de Skila, une entreprise écoresponsable créée en 2015. En implantant à l’ombre des oliviers leurs quelque 500 m² d’ateliers de tissage, la femme d’affaires et son époux, Hassine Labiedh, ont réanimé la fibre artisanale d’une population issue