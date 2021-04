Au Zimbabwe, la production de chanvre vise à remplacer le tabac

Au Zimbabwe, le chanvre est perçu par le gouvernement comme une alternative à la production de tabac, dont il pressent que la consommation mondiale va baisser.

Pour le consultant Nathan Emery, spécialiste des filières agricoles, cette orientation présente des risques. Si 2018 et 2019 ont été de mauvaises années, avec des prix bas, la filière tabac reste l’une des seules réussites du pays.

Elle a généré 3,8 milliards de dollars de revenus à l’exportation en 2017 et fait vivre entre 80 000 et 110 000 fermiers. Elle est très bien organisée, et le marché chinois – 300 millions de fumeurs – offre encore un solide débouché.

Par ailleurs, en misant sur le chanvre, le Zimbabwe risque de se heurter à une concurrence américaine plus puissante avant d’avoir pu véritablement structurer sa filière. Selon Nathan Emery, le pays aurait intérêt à opter pour de grandes cultures de cannabis afin de produire des fleurs (riches en THC) à bas coût et ainsi profiter de son potentiel agricole.