[Tribune] Afrique du Sud : des armes de désinformation massive pour instrumentaliser les violences xénophobes

Les attaques xénophobes qui ont eu lieu à Johannesburg et Pretoria, début septembre, ont été instrumentalisées à travers une propagande, alimentée par une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, visant à faire passer l’Afrique du Sud pour un pays hautement négrophobe et antipanafricain.

Les émeutes et les pillages qui ont visé des commerces tenus par des étrangers à Johannesburg et à Pretoria, les 2 et 3 septembre, causant la mort d’au moins sept personnes, ont provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Sous les hashtags #stopxenophobicattacks ou #XenophobiaSouthAfrica, des messages, des vidéos et des images d’exactions ont été massivement partagées sur le continent.

Face à l’ampleur de ces réactions, et comprenant que ces publications étaient souvent reprises par des faux comptes sur Twitter, le réseau Internet sans frontières a enquêté sur la propagation et l’écosystème informationnel autour de ces attaques xénophobes dans le Gauteng. Notre découverte est stupéfiante : une campagne de désinformation en ligne sans précédent, au Nigeria, en République démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda, a intégré ces faits divers dans une stratégie de guerre informationnelle.