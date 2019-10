Que nous dit aujourd’hui « Chaka », de Thomas Mofolo ?

Revue littéraire française, L’Atelier du roman se penche sur les différentes interprétations et sur la longue postérité du roman publié en sotho en 1925.

Fidèle à sa réputation, L’Atelier du roman ne fait rien comme les autres. Peu émue par l’actualité de la rentrée littéraire, la revue préférée de Milan Kundera et de Michel Houellebecq consacre son numéro d’automne à Chaka, le roman de Thomas Mofolo paru en sotho en 1925.

Géographie sacrée

Écrit dans une langue peu connue, publié au Lesotho, loin des grandes capitales, le roman risquait fort de passer inaperçu. Ce fut tout le contraire qui arriva : traduit en anglais (1931) puis en français (1940), ce récit de l’ascension et de la chute de Chaka, le fondateur de l’empire zoulou, devint l’une des références de la littérature africaine, suscitant de multiples controverses – Chaka est‑il un héros de l’indépendance ou le modèle des dictateurs les plus sanguinaires ? – et de nombreuses œuvres en écho, dont les plus importantes furent sans doute le poème de Senghor dans Éthiopiques et la pièce de Tchikaya U Tam’si, Le Zoulou. Aujourd’hui, que nous dit ce roman ? Chacun des onze auteurs invités par L’Atelier du roman propose sa réponse, sa propre lecture de Chaka.