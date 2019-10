Algérie : les anciens pensionnaires illustres de la prison d’El-Harrach

Construite en 1915 à l’époque coloniale, la prison d’El­-Harrach a accueilli dans ses murs plusieurs personnalités, et notamment des figures de la révolution algérienne.

Considéré comme l’un des plus grands héros de la guerre d’indépendance, Abane Ramdane y a séjourné entre l’été 1954 et janvier 1955, avant d’être assigné à résidence à Azouza (Kabylie), son village. Capturées pendant la bataille d’Alger en 1957, Zohra Drif et Djamila Bouhired y ont été détenues jusqu’en 1962, au lendemain des accords d’Évian.

Hocine Aït Ahmed, autre icône du mouvement de l’indépendance, a connu deux ans durant les geôles de ce pénitencier, avant de s’en échapper vêtu d’un haïk blanc, le voile traditionnel des Algériennes, que lui avaient apporté ses proches lors d’une visite au parloir.