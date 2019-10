Présidentielle en Algérie : vers un duel inédit entre Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune ?

Si leurs candidatures se confirment, les électeurs algériens pourraient assister à un duel inédit lors de la présidentielle du 12 décembre : Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune, deux anciens Premiers ministres du chef de l’État déchu, Abdelaziz Bouteflika, s’affronteraient pour pimenter un scrutin au contexte déjà assez particulier.

Le premier se prépare depuis des années, le second vient de sortir du bois. Tous deux ont retiré leur formulaire de candidature à la présidentielle du 12 décembre. Ne leur reste plus qu’à le déposer dûment rempli au Conseil constitutionnel pour validation. Un duel inédit se déroulerait alors sous nos yeux. Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune : deux anciens Premiers ministres du chef de l’État déchu, Abdelaziz Bouteflika, s’affronteraient pour la conquête du palais d’El Mouradia, pimentant cette élection au contexte déjà assez particulier.

Ce serait la troisième fois pour Ali Benflis, 75 ans. Candidat malheureux en 2004 et en 2014 contre Bouteflika, celui qui dirigea le gouvernement de 2000 à 2003 a pris son temps avant d’annoncer sa participation à ce scrutin. Après avoir exigé des mesures d’apaisement avec, comme préalable, la libération des prisonniers d’opinion, ce natif des Aurès juge que seule une élection présidentielle peut sortir l’Algérie de l’impasse dans laquelle elle se trouve depuis la révolution de février.