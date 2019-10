Pour voir le tunisien Telnet dans l’espace, le compte à rebours est lancé

Bientôt le premier satellite tunisien dans l'espace ? La société Telnet, dirigée par Mohamed Frikha, noue des partenariats avec des sociétés russes, américaines et japonaises pour voir le projet devenir réalité en 2020.

En août 2018, Mohamed Frikha paradait dans la Silicon Valley et assurait que sa société Telnet lancerait le premier satellite tunisien en 2020. Un an plus tard, le projet est plus que jamais d’actualité.